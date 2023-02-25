Rachid Ghezzal göreve hazır

Ayak tabanındaki sakatlığı tamamen atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında sağ kanatta Şenol Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak.



Lige verilen arada bütün eksiklerini kapatan ve hazırlık maçlarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çeken Ghezzal, teknik ekibe güven veriyor.



Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla şovuna kaldığı yerden devam etmek için Antalyaspor karşılaşmasını bekliyor.





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