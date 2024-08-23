PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı: 6-0

Fransa Ligue 1 2. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG, 6-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4 ve 53. dakikadalarda Barcola, 24. dakikada Marco Asensio, 58. dakikada Achraf Hakimi, 60. dakikada Zaire-Emery ve 82. dakikada Kang-In Lee kaydetti.



Geçtiğimiz hafta da Le Havre'yi 4-1 mağlup eden Luis Henrique'nin öğrencileri ilk 2 haftada rakiplerinin kalesine 10 gol gönderdi ve sadece 1 gol yedi.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lille deplasmanına gidecek. Montpellier ise Nantes ile oynayacak.





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