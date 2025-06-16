PSG dur durak bilmiyor!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Kaliforniya'daki Rose Bowl'da oynanan mücadeleyi PSG 4-0 kazandı.Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee'nin golleriyle kazandı.58. dakikada Julian Alvarez'in golü, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Atletico Madrid, 78. dakikada Clement Lenglet'in kırmızı kartıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Bu sonuçla birlikte PSG turnuvaya 3 puanla başladı, Atletico Madrid ise puanla tanışamadı.PSG, 20 Haziran'da Botafogo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise aynı gün Seattle Sounders ile mücadele edecek.