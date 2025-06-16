PSG dur durak bilmiyor!

Paris Saint-Germain, Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

calendar 16 Haziran 2025 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG dur durak bilmiyor!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Kaliforniya'daki Rose Bowl'da oynanan mücadeleyi PSG 4-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee'nin golleriyle kazandı.

58. dakikada Julian Alvarez'in golü, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Atletico Madrid, 78. dakikada Clement Lenglet'in kırmızı kartıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


Bu sonuçla birlikte PSG turnuvaya 3 puanla başladı, Atletico Madrid ise puanla tanışamadı.

PSG, 20 Haziran'da Botafogo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise aynı gün Seattle Sounders ile mücadele edecek.


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