PSG - Bayern Münih: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlacak. Hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği PSG - Bayern Münih maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Tarafların karşı karşıya geldiği ilk maçı PSG 3-2 kazanmıştı. Bayern'in turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet elde etmesi veya 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyete ulaşması gerekiyor. Mücadelede normal süre 3-2 Bayern üstünlüğü ile sona erese uzatmalar, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışları gerçekleşecek.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi PSG'de Bernat, Icardi, Kurzawa ve kaptan Marquinhos sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
Bayern'de Lewandowski, Douglas Costa, Tolisso, Gnabry ve Süle maç kadrosunda bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
PSG
Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappe
Bayern Münih
Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting
Dikkat çeken istatistikler
Bu eşleşmenin ilk maçında Bayern'i 3-2 mağlup eden PSG, Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği dört karşılaşmayı da kazandı (1994-2017 arasında).
İlk maçını kaybettiği son dört Şampiyonlar Ligi eleme turunda turnuvaya veda eden Bayern, en son 2014/15'te Porto'yu bu şekilde eledi.
PSG, Bayern karşısındaki ilk karşılaşmada, 2003/04'ten bu yana kalesine en fazla şut gelen Şampiyonlar Ligi maçını oynadı (31). Bavyera ekibinin yakaladığı 3.79 gol beklentisi (xG) ise turnuvanın bu sezonunda bir takımın ulaştığı en yüksek sayıydı.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde kaybeden son 50 takımın sadece üçü yoluna devam edebildi ancak bunların biri 2018/19'de PSG'yi eleyen Manchester United'dı.
Hansi Flick yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini PSG'den alan Bayern (15G 1B), turnuvanın eleme turlarında 2018/19 son 16 turundan bu yana üst üste iki karşılaşmayı galibiyetsiz geçmiyor (1B 1M vs Liverpool).
Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki ilk eşleşmesinde Juventus'a elenen Mauricio Pochettino (2017/18 son 16 turu), daha sonra çıktığı beş iki ayaklı eşleşmede de üst tura çıkmayı başardı.
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Fransız oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8; 2001/02'de David Trezeguet ve 2017/18'de Wissam Ben Yedder ile eşit).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla golle sonuçlanan akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Bayern forması giyen Joshua Kimmich (9). Turnvadaki son dokuz maçında sekiz asist yapan Alman orta saha, PSG karşısındaki ilk maçta Thomas Müller'in golünde pası veren isimdi.
Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son üç maçta da gol atan Kylian Mbappe, PSG formasıyla dört maçlık seri yakalayan ilk oyuncu olabilir.
Bayern formasıyla çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında birer gol atan Eric Maxim Choupo-Moting, aynı sayıda golü daha önceki 22 karşılaşmada kaydetmişti.
Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlacak. Hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği PSG - Bayern Münih maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Tarafların karşı karşıya geldiği ilk maçı PSG 3-2 kazanmıştı. Bayern'in turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet elde etmesi veya 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyete ulaşması gerekiyor. Mücadelede normal süre 3-2 Bayern üstünlüğü ile sona erese uzatmalar, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışları gerçekleşecek.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi PSG'de Bernat, Icardi, Kurzawa ve kaptan Marquinhos sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
Bayern'de Lewandowski, Douglas Costa, Tolisso, Gnabry ve Süle maç kadrosunda bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
PSG
Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappe
Bayern Münih
Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting
Dikkat çeken istatistikler
Bu eşleşmenin ilk maçında Bayern'i 3-2 mağlup eden PSG, Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği dört karşılaşmayı da kazandı (1994-2017 arasında).
İlk maçını kaybettiği son dört Şampiyonlar Ligi eleme turunda turnuvaya veda eden Bayern, en son 2014/15'te Porto'yu bu şekilde eledi.
PSG, Bayern karşısındaki ilk karşılaşmada, 2003/04'ten bu yana kalesine en fazla şut gelen Şampiyonlar Ligi maçını oynadı (31). Bavyera ekibinin yakaladığı 3.79 gol beklentisi (xG) ise turnuvanın bu sezonunda bir takımın ulaştığı en yüksek sayıydı.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde kaybeden son 50 takımın sadece üçü yoluna devam edebildi ancak bunların biri 2018/19'de PSG'yi eleyen Manchester United'dı.
Hansi Flick yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini PSG'den alan Bayern (15G 1B), turnuvanın eleme turlarında 2018/19 son 16 turundan bu yana üst üste iki karşılaşmayı galibiyetsiz geçmiyor (1B 1M vs Liverpool).
Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki ilk eşleşmesinde Juventus'a elenen Mauricio Pochettino (2017/18 son 16 turu), daha sonra çıktığı beş iki ayaklı eşleşmede de üst tura çıkmayı başardı.
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Fransız oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8; 2001/02'de David Trezeguet ve 2017/18'de Wissam Ben Yedder ile eşit).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla golle sonuçlanan akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Bayern forması giyen Joshua Kimmich (9). Turnvadaki son dokuz maçında sekiz asist yapan Alman orta saha, PSG karşısındaki ilk maçta Thomas Müller'in golünde pası veren isimdi.
Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son üç maçta da gol atan Kylian Mbappe, PSG formasıyla dört maçlık seri yakalayan ilk oyuncu olabilir.
Bayern formasıyla çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında birer gol atan Eric Maxim Choupo-Moting, aynı sayıda golü daha önceki 22 karşılaşmada kaydetmişti.