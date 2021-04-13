PSG - Bayern Münih: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor.Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlacak. Hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği PSG - Bayern Münih maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Tarafların karşı karşıya geldiği ilk maçı PSG 3-2 kazanmıştı. Bayern'in turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyet elde etmesi veya 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyete ulaşması gerekiyor. Mücadelede normal süre 3-2 Bayern üstünlüğü ile sona erese uzatmalar, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışları gerçekleşecek.Ev sahibi PSG'de Bernat, Icardi, Kurzawa ve kaptan Marquinhos sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.Bayern'de Lewandowski, Douglas Costa, Tolisso, Gnabry ve Süle maç kadrosunda bulunuyor.Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; MbappeNeuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Müller, Coman; Choupo-MotingBu eşleşmenin ilk maçında Bayern'i 3-2 mağlup eden PSG, Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği dört karşılaşmayı da kazandı (1994-2017 arasında).PSG, Bayern karşısındaki ilk karşılaşmada, 2003/04'ten bu yana kalesine en fazla şut gelen Şampiyonlar Ligi maçını oynadı (31). Bavyera ekibinin yakaladığı 3.79 gol beklentisi (xG) ise turnuvanın bu sezonunda bir takımın ulaştığı en yüksek sayıydı.Hansi Flick yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini PSG'den alan Bayern (15G 1B), turnuvanın eleme turlarında 2018/19 son 16 turundan bu yana üst üste iki karşılaşmayı galibiyetsiz geçmiyor (1B 1M vs Liverpool).PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Fransız oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8; 2001/02'de David Trezeguet ve 2017/18'de Wissam Ben Yedder ile eşit).Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son üç maçta da gol atan Kylian Mbappe, PSG formasıyla dört maçlık seri yakalayan ilk oyuncu olabilir.