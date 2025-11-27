Porto, sahasında üç puanı üç golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Francesco Farioli'nin ekibi Porto, Nice'i konuk etti.
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Porto, 3-0'lık skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 1 ve 33. dakikasında Gabriel Vega ile 61. dakikada Samu Omorodion kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Porto, Malmö'yü ağırlayacak. Nice, Braga'yı konuk edecek.
Bu sonucun ardından Porto, 10 puana yükseldi. Nice, 0 puanda kaldı.
