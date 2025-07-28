Portland Trail Blazers'ın yakın zamanda satışa çıkabileceği ve olası bir anlaşmanın 4 milyar doları aşabileceği konuşuluyor.The Bill Simmons Podcast'te konuşan Bill Simmons, HoopsHype üzerinden aktarılan açıklamasında,ifadelerini kullandı.Son dönemde NBA çevrelerinde Blazers'ın satışıyla ilgili söylentiler artarken, kulüp yönetiminden bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.ESPN'den Zach Lowe ise organizasyon içinden bazı kişilerin dahi olası satış sürecine dair bilgi sahibi olmadığını belirtti:Blazers, 2018'de hayatını kaybeden Paul G. Allen'ın miras fonu tarafından yönetiliyor. Takımın satılacağına dair söylentiler uzun süredir gündemde olsa da, resmi bir zaman çizelgesi bugüne dek açıklanmadı.2024–25 sezonunu 22 galibiyet – 60 mağlubiyet ile tamamlayan ve üst üste dördüncü kez Playoff dışında kalan Portland temsilcisi, buna rağmen yüksek piyasa değeriyle öne çıkıyor.Lig genelinde satılık takım sayısının sınırlı olması ve NBA'in büyüyen pazarı, fiyat beklentilerinin 3.5 milyar doların da üzerine çıkmasına neden oluyor. Simmons'ın kaynakları, satışın nihai rakamının 4 milyar doları geçebileceğini öngörüyor. Bu da söz konusu anlaşmayı lig tarihindeki en yüksek satışlardan biri haline getirebilir.Takımların azlığı, medya gelirlerindeki artış ve pazarın büyümesi gibi etkenler, kulüp değerlemelerini yukarıya çekiyor.