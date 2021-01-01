Portland, Hollis-Jefferson'ı sezon sonuna kadar tuttu!

Portland Trail Blazers basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey, ekibin Rondae Hollis-Jefferson ile 2020-21 sezonunun geri kalanı için anlaştığını duyurdu.



26 yaşındaki Hollis-Jefferson, 8 Nisan'da takımla ilk 10 günlük sözleşmesini imzaladığından beri Trail Blazers için altı maçta yer aldı ve bu maçlarda 3.2 sayı, 2.5 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakaladı.



Arizona Üniversitesi çıkışlı oyuncu, Brooklyn, Toronto ve Portland ile oynadığı 300 NBA maçında 9.2 sayı, 5.6 ribaund, 1.9 asist, 0.93 top çalma ve 22.4 dakika ortalamalarına sahip.



