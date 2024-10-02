Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'deki kariyerine adeta bomba gibi başladı. Şimdiden dört maçta üç gol iki asistle oynayan A Millî Takım'ın yıldızı saha dışında da Portekizlileri şaşkına uğrattı. İşte detaylar...
BÜYÜK ETKİ YARATTI
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine harika başladı. Yıldız futbolcu, dört maçta üç gol iki asist yaparak takımını sırtlamayı başardı.
BÜYÜK ÖVGÜ
Portekiz en popüler gazetesi olan A Bola'nın editörü Nuno Paralvas, millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki performansıyla taraftarların kalbini fethettiğini söyledi. Nuno Paralvas, geçtiğimiz günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'ŞİMDİDEN FETHETTİ'
Benfica taraftarı için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü Kerem, takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Şimdiden Benfica taraftarının kalbini fethetti.
'ONU SEVDİLER'
Onu şimdiden sevdiler. Kulüp, Kerem ve Orkun Kökçü ile ilgili bir video hazırlamıştı. YouTube'da bulmak mümkün. Benfica'daki ilk maçında Luz Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini söylüyordu. Kerem bir gol atmıştı, Orkun ise asist yapmıştı.
'60 BİN TARAFTAR...'
Stadyumdaki 60 bin taraftar onu ayakta alkışlıyordu. Tribündeki babası için de duygusal anlardı. Bu bize onun buradaki tecrübesi hakkında ve taraftarların onunla ilgili düşünceleri hakkında fikir veriyor."
EYLÜL AYININ EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ!
Bu arada yıldız kanat oyuncusunun 30 Eylül 2024 tarihinde Santa Clara ile oynanan maçta attığı gol, Benfica'da eylül ayının en güzel golü olarak seçildi. Kerem'in bu golünde asist, millî takımın diğer yıldızı Orkun Kökçü'den gelmişti.
12 MİLYON GÖRÜNTÜLENME!
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle Portekizli taraftarların sevgisini kazandı. Son olarak Gil Vicente ağlarını havalandıran 25 yaşındaki kanat oyuncusunun golü, Benfica'nın sosyal medya hesabından tam 12 milyon kez görüntülenme aldı.
DİĞER GOLLER 500 BİN İZLENİYOR
Portekiz ekibinin daha önce paylaştığı gol videoları 500 bin görüntülenme bile almamıştı. Performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asiste imza attı.
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu hayranlığı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'inde dört maçta üç gol ve iki asistle etkileyici bir başlangıç yaptı. A Bola'nın editörü Nuno Paralvas, Kerem'in hızlı performansının Benfica taraftarları üzerinde büyük bir etki yarattığını belirterek, "Onu şimdiden sevdiler" dedi.
Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'deki kariyerine adeta bomba gibi başladı. Şimdiden dört maçta üç gol iki asistle oynayan A Millî Takım'ın yıldızı saha dışında da Portekizlileri şaşkına uğrattı. İşte detaylar...
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