Pochettino: "Transfer, Ward-Prowse gibi olur"

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, transfer çalışmalarına dair bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pochettino: 'Transfer, Ward-Prowse gibi olur'
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03 Şubat 2024 17:03
Son güncelleme 03 Şubat 2024 17:04
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, gelecek sezonun transfer çalışmalarına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Transfer etmek istedikleri oyuncu profilini açıklayan Pochettino, "Yaz transfer döneminde, duran toplarda uzman bir oyuncu transfer etmek istiyoruz. Böyle bir uzman kadromuzda yok." ifadelerini kullandı.

İstedikleri örnek futbolcuya örnek veren Pochettino, "West Ham United'ın sezon başında aldığı James Ward-Prowse'a bakın. Takımının duran topları başarılı kullanma oranında nasıl bir yükseliş yarattığı ortada. Biz de böyle bir oyuncu almalıyız." dedi.

West Ham'ın sezon başında 35 milyon euro karşılığında Southampton'dan transfer ettiği İngiliz orta saha James-Ward Prowse, bu sezon çıktığı 32 maçta 5 gol 11 asistlik katkı sağladı.



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