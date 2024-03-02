Pınar Karşıyaka'dan Bursaspor'a 34 fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan Bursaspor'a 34 fark!
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02 Mart 2024 00:20
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 21, Neal 2, Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Brown 11, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 13

Pınar Karşıyaka: Brown 9, Carey Jr 10, Collum 13, Furkan Haltalı 15, Akyazılı, Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı, Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı, Martin 23, Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 17-26

Devre: 31-49

3. Periyot: 56-75

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