PFDK'den Ederson kararı!

Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında PFDK'ye sevk edilmişti. Brezilyalı kaleci ceza almadı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."



NE OLMUŞTU?



TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ederson'u Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline göndermişti.



