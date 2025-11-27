Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında PFDK'ye sevk edilmişti. Brezilyalı kaleci ceza almadı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ederson'u Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline göndermişti.
PFDK'den Ederson kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'a ceza vermedi.
Fenerbahçe
