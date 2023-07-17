inde sonuna kadar mücadeleye devam ediyor.Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarcı olduğu isimler arasındaki Hırvat golcü için kulübüise bir türlü ikna olmuyor. 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde bırakmak istemeyen Dinamo Zagreb ile pazarlıklar da sürüyor. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki golcünün bonservisini almak için fedakârlık da yaparken aradaki farkın eritilmesine çalışılıyor.Bu arada Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor. Cale, transferle ilgili bir açıklama yaparak, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını söyledi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.