Petkimspor'da 2 transfer neredeyse tamam

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 2 sezondur takımda forma giyen Peyton Aldridge'nin sözleşmesini yenilerken, Büyükçekmece'den guard Tayfun Erülkü'yle anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor'da 2 transfer neredeyse tamam
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21 Haziran 2023 12:34
Aliağa temsilcisinde takımın en etkili isimlerinden olan 27 yaşında, 2.03 boyundaki forvet Aldridge, geçen sezon 30 maçta 9.8 sayı, 7.6 ribaund, 2.3 asist ortalaması tutturdu.

ABD'li oyuncu daha önce Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Kolejie formalarını da giymişti.

ESKİ OYUNCUSU GELİYOR

Transferde daha önce Letonyalı guard Kristers Zoriks'i alan Petkimspor, Türk Telekom'la anlaşan İsmail Cem Ulusoy'un yerine ise Büyükçekmece'den eski oyuncusu Tayfun Erülkü ile söz kesti. 29 yaşında, 1.92 boyundaki guard daha önce de Petkim forması giymişti.

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