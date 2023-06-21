Petkimspor'da 2 transfer neredeyse tamam

Aliağa temsilcisinde takımın en etkili isimlerinden olan 27 yaşında, 2.03 boyundaki forvet Aldridge, geçen sezon 30 maçta 9.8 sayı, 7.6 ribaund, 2.3 asist ortalaması tutturdu.



ABD'li oyuncu daha önce Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Kolejie formalarını da giymişti.



ESKİ OYUNCUSU GELİYOR



Transferde daha önce Letonyalı guard Kristers Zoriks'i alan Petkimspor, Türk Telekom'la anlaşan İsmail Cem Ulusoy'un yerine ise Büyükçekmece'den eski oyuncusu Tayfun Erülkü ile söz kesti. 29 yaşında, 1.92 boyundaki guard daha önce de Petkim forması giymişti.





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