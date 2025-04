Pep Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi

Premier lig'de zirveden uzak kalan City, Şampiyonlar Ligi'ne de veda etti. Önümüzdeki sezon da katılıp katılamayacağı halen meçhul.



Takımın performansı gerilerken Guardiola'nın Leicester City maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında söyledikleri dikkat çekti.



MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI SORULDU



Pep, City'nin her sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını düşünmenin yanlış olduğunu belirtti.



Bir basın mensubu Guardiola'ya Mourinho'nun 2018'de yaptığı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ve ligi City'nin ardından ikinci sırada tamamlamanın teknik direktör olarak en büyük başarılarından biri olduğu yönündeki açıklaması soruldu.



"BÜYÜK BAŞARI OLUR"



Guardiola, Portekizli teknik adamla aynı fikirde olduğunu belirterek "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak, yaşadığımız sorunlara rağmen orada olmak büyük bir başarı olur. Jose'nin bunu niye söylediğini şimdi anlıyorum. Kulüp için, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz" dedi.



Herkesin City'nin her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olacağını varsaydığını belirten Katalan teknik adam, "Bu zor. Aksi takdirde tüm büyük takımlar her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olurdu. Ancak durum böyle değil" diye konuştu.



"ÇOK GARİP BİR SEZONDU"



Pep Guardiola bu sezonki başarısızlığın nedeninin sakatlıklar olduğunu belirterek "Bu sezon çok garip, çok zordu. Öncelikle gerekli gerekli oyuncularımız yoktu. Başlıca sebep bu. Sonra, başka birçok faktör var ama özellikle bu. Oyuncularınız yoksa tüm müsabakalarda yarışamazsınız." dedi.