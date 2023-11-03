Pep Guardiola'dan Haaland'a uyarı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ballon d'Or'u kazanan Messi ve sıralamada ikinci olan Erling Haaland'ı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola'dan Haaland'a uyarı!
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03 Kasım 2023 18:09
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ballon d'Or ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u kazandığı için Lionel Messi'yi tebrik ediyorum. Haaland'ın önünde koca bir kariyer var. Bu şekilde devam etmeli. Aynı zamanda "Tamam, ben bu ödülü gelecek sezon kazanabilirim" demesi gerekiyor." dedi.

Pep ayrıca, "Erling Haaland ikinci sırada tamamladı. Aday olduğu için çok mutlu görünüyordu. Ödülü kazanamadığı için üzüldüğünü sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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