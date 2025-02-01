Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 22. Hafta maçında Pendikspor, Adanaspor'u ağırladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 11'de Jetmir Topalli kaydetti.
Adanaspor'da Feyzi Yıldırım, mücadelenin 90+1.dakikasında kırmızı kart gördü.
İstanbul temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Adanaspor, 16 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Adanaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Stat: Pendik
Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Süleyman Koç (Dk. 20 Feyzi Yıldırım), Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Harun Alpsoy), Sadiku (Dk. 46 Fofana), Adem Eren Kabak, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 70 Ciss), Ivan, Cikalleshi
Gol: Dk. 11 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 67 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 78 Bekir Karadeniz, Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 86 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor)
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 11'de Jetmir Topalli kaydetti.
Adanaspor'da Feyzi Yıldırım, mücadelenin 90+1.dakikasında kırmızı kart gördü.
İstanbul temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Adanaspor, 16 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Adanaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Stat: Pendik
Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Süleyman Koç (Dk. 20 Feyzi Yıldırım), Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Harun Alpsoy), Sadiku (Dk. 46 Fofana), Adem Eren Kabak, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 70 Ciss), Ivan, Cikalleshi
Gol: Dk. 11 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 67 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 78 Bekir Karadeniz, Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 86 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor)