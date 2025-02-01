Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 22. Hafta maçında Pendikspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti
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01 Şubat 2025 20:59
Son güncelleme 01 Şubat 2025 22:02
Trendyol 1. Lig'in 22. Hafta maçında Pendikspor, Adanaspor'u ağırladı.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 11'de Jetmir Topalli kaydetti.

Adanaspor'da Feyzi Yıldırım, mücadelenin 90+1.dakikasında kırmızı kart gördü.

İstanbul temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Adanaspor, 16 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ye konuk olacak. Adanaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.

Stat: Pendik

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal)

Adanaspor: Nurullah Aslan, Süleyman Koç (Dk. 20 Feyzi Yıldırım), Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Harun Alpsoy), Sadiku (Dk. 46 Fofana), Adem Eren Kabak, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 70 Ciss), Ivan, Cikalleshi

Gol: Dk. 11 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 78 Bekir Karadeniz, Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 86 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor)

 

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