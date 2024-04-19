Pekin'deki yarı maratonda hile iddiası nedeniyle atletlerin madalyaları geri alındı

Çin'in başkenti Pekin'de 14 Nisan'da düzenlenen yarı maratonda hile yapıldığı iddiası nedeniyle 4 atletin madalya ve dereceleri geri alındı.Yarı maratonun organizatörü Çinli spor şirketi "Xstep", iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından yarışı birinci bitiren Çinli atletin yanı sıra yavaşlayarak onun kazanmasını sağladıkları iddia edilen 2'si Kenyalı, 1'i Etiyopyalı 3 atletin madalya ve derecelerinin geri alındığını duyurdu.Pekin'de 14 Nisan'da düzenlenen yarı maratonda Kenyalı koşucular Willy Mnangat ve Robert Keter ile Etiyopyalı Dejene Hailu Bikila'nın Hi Cie ile bitiş çizgisine yaklaşırken yavaşladığı ve Çinli atletin kendilerini geçtiği görüntüler, tartışmaya yol açmıştı.Görüntülerde, Mnangat'ın eliyle Hi'ye öne geçmesini işaret ettiğine dair izlenim oluşurken, 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çinli koşucunun arkasında kalmıştı.Hi, bir saniye farkla Afrikalı koşucuların önünde yarışı ilk sırada tamamlamıştı.Çin'de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, durumu "utanç verici" olarak yorumlamıştı.Afrikalı koşucuların Çinli atlet Hi'nin birinci olmasını sağladığı, dolayısıyla yarışta hile yapıldığı iddia edilmiş ve olayın soruşturulması talep edilmişti.Organizatör şirket, Afrikalı koşucuların Hi'nin "tavşan atleti" (tempocu atlet) olarak yarışa katıldığını iddia etse de koşucuların üzerinde bunu ifade eden ayırıcı bir işaret olmaması ve yarış kayıtlarında "tempocu" olarak anılmamaları, hile kuşkularını güçlendirmişti.