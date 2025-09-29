29 Eylül
Pedro Neto: "Mourinho ile karşılaşmak özel"

Chelsea forması giyen Pedro Neto, Benfica maçı öncesi konuştu. Neto, Jose Mourinho ile karşılaşmanın özel olacağını söyledi.

Chelsea forması giyen Pedro Neto, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Neto, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile karşılaşmak ile ilgili, "Kulüp ve Portekiz için temsil ettiği değerler, Portekizlilere dünyanın en iyi takımlarında oynama ve çalışma fırsatı verdiği için yaptıkları nedeniyle Mourinho ile karşılaşmak gurur verici ve özel olacak." dedi.

"RONALDO, FIGO GİBİ"

Sözlerine devam eden Pedro Neto, "Portekiz için yaptıkları, kazandırdıklarıyla Portekiz'de onun hakkında farklı görüşler olamaz. Portekiz halkı Mourinho'ya çok saygı duyuyor ve değerini biliyor. Benfica bu yüzden onunla sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo, Figo ve Eusebio ile birlikte Portekiz'in en büyük isimlerinden birisi. Listenin en başında yer alıyor ve Portekizliler ona çok saygı duyuyor." diye konuştu.


"MOU İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Mourinho ile birlikte çalışmaya hayır demeyeceğini söyleyen Portekizli futbolcu, "Mourinho'nun geçmişi, deneyimi ve yaptıkları nedeniyle onunla çalışmak bir ayrıcalık olurdu. En iyi teknik direktörlerden biriyle çalışmak istemeyen kim olabilir?" dedi.

Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalarının Kulüpler Dünya Kupası'ndaki maçtan farklı olacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel açıdan Mourinho kendi fikirlerini uygulayacaktır. Farklı bir Benfica bekliyoruz. Kazanma isteği ile neler yapabileceklerini biliyoruz ancak bu galibiyeti çok istediğimizin de farkındayız." sözlerini sarf etti.

ENZO MARESCA

Taraftarların şu anda teknik direktör Enzo Maresca'ya tepkisini değerlendiren Pedro Neto, "Futbol böyledir. Bir gün en iyisindir ama kaybedersen, ertesi gün en kötüsündür! Maresca kazandığında dünyanın en iyisiydi, şimdi kaybettiği için en kötüsü oldu! Oyuncular için de durum aynı. Maresca, elinden geleni yapmak için burada. O, şu anda yaptığından daha iyisini yapamaz. Bu sadece Maresca'nın suçu değil, oyuncuların da suçu. Sahada olan biziz, biz de sorumluluk almalı ve hatalarımızdan ders alarak takım olarak çok daha iyisini yapmalıyız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
