Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer etti

Yunanistan Birinci Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Dimitris Moraitis'i transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Yunanistan ekibi Peristeri'nin forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Moraitis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'dan Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo'yu da kadrosuna katmıştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Yunanistan ekibi Peristeri'nin forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Moraitis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'dan Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo'yu da kadrosuna katmıştı.
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