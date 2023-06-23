Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer etti

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer etti
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23 Haziran 2023 15:32
Yunanistan Birinci Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Dimitris Moraitis'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Yunanistan ekibi Peristeri'nin forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Moraitis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'dan Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo'yu da kadrosuna katmıştı.

 
 
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