Pana, Atina'da hayat buldu

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Panathinaikos ile Sturm Graz karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-1'lik skorla kazandı.
Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Karol Swiderski ve 74. dakikada Davide Calabria kaydetti. Sturm Graz'ın tek golü 34. dakikada Otar Kiteishvili'den geldi.
2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Panathinaikos, puanını 9'a yükseltti. Sturm Grzi sse 4 puanda kaldı.
Panathinaikos, bir sonraki maçında Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Sturm Graz ise sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak.
