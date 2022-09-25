Pan Pasifik Açık ve Kore Açık'ta şampiyonlar belli oldu

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Pan Pasifik Açık'ta Liudmila Samsonova, Kore Açık'ta ise Ekaterina Alexandrova kupanın sahibi oldu.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen WTA 500 turnuvası Pan Pasifik Açık'ın tekler finalinde, Çinli Qinwen Zheng ile Rus Samsonova karşılaştı.



Dünya sıralamasının 30. basamağında yer alan Samsonova, 2 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin dördüncü WTA şampiyonluğuna ulaştı.



Güney Kore'nin başkenti Seul'de oynanan WTA 250 organizasyonu Kore Açık'ın tekler finalinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Alexandrova, 1 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kariyerindeki üçüncü turnuva zaferini kazandı.





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