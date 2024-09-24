Ozan Tufan bir türlü vasatı aşamadı

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, Gaziantep maçında vasatı aşamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan bir türlü vasatı aşamadı
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24 Eylül 2024 10:28
Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de çıktı.

İlk yarıda oldukça isteksiz, aldığı topları da bir türlü kullanamayan 29 yaşındaki futbolcu, istediği oyunu sergileyemedi.

İkinci devrede de orta saha mücadelesinde sınıfta kalan Ozan, maçın 90 dakikasında forma giydi.

 

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