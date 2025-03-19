Osimhen için 11 veda kararı!

Chelsea, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, finansal fair-play kuralları nedeniyle Osimhen transferini finanse etmek için 11 yıldızını gözden çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Osimhen için 11 veda kararı!
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19 Mart 2025 23:22
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Chelsea, Victor Osimhen ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, yeni sezonda bir golcü takviyesi istiyor ve kulübün transfer listesinde Victor Osimhen de yer alıyor.

Daily Mail'in haberine göre, Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini (75 milyon euro) ödemek ve Nijeryalı golcünün transfer maliyetini karşılamak için 11 ismi gözden çıkardı.

İşte İngiliz ekibinin Osimhen transferi için veda etmeyi planladığı isimler:

Kepa Arrizabalaga (Bournemouth'ta kiralık)
Alfie Gilchrist (Sheffield United'da kiralık)
Trevoh Chalobah
Axel Disasi (Aston Villa'da kiralık)
Ben Chilwell (Crystal Palace'ta kiralık)
Raheem Sterling (Arsenal'de kiralık)
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund'da kiralık)
Renato Veiga (Juventus'ta kiralık)
Joao Felix (Milan'da kiralık)
Armando Broja
David Datro Fofana (Sezonun ilk yarısında Göztepe'de kiralıktı)

LİSTEDE ÜÇ İSİM DAHA!

Öte yandan Chelsea'nin ayrılık listesine bu isimler dışında Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall ve Manchester United'dan kiralanan Jadon Sancho'nun da dahil edilebileceği öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray da 26 yaşındaki Osimhen'in bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını nisan ayında sarı-kırmızılılara iletecek.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.

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