Oscar Piastri, Japonya GP'si ikinci antrenmanında en hızlı isim olmasına rağmen McLaren'ın dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Oscar Piastri, kırmızı bayraklarla sık sık kesintiye uğrayan Japonya GP'si ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.



Pistin yenilenen bölümleri ve rüzgârlı hava koşullarının zorluk yarattığını ifade eden Avustralyalı pilot, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Pistin bazı bölümleri yeniden asfaltlandı ve hava da oldukça rüzgârlıydı, bu da işi zorlaştırdı."



"Rüzgâr böyle güçlü olduğunda, iki tur üst üste aynı araca sahip olamıyorsunuz. Bu nedenle karmaşık bir gün oldu. İkinci antrenman çok kesintili geçti, ritim yakalamak zordu ama günün sonunda kendimi nispeten rahat hissettim. Yine de ayarlarda yapmamız gereken bazı küçük düzeltmeler var. Bazı şeylerden memnun kalsam da genel olarak kolay bir gün değildi."



İlk seansta aracın potansiyelini tam olarak kullanamadığını ancak ikinci seansta durumun daha iyi olduğunu söyleyen Piastri, Mercedes'in de güçlü göründüğünü vurguladı: "İlk seansta aracın performansını bulmakta zorlandık, ikinci seansta işler daha iyiydi. Mercedes hızlı görünüyor ancak yumuşak lastiklerle net bir veri elde etmek zordu. Yine de hafta sonunun devamında iyi bir tempoya sahip olduğumuza eminim, ancak hâlâ tetikte kalmamız gerekiyor."



