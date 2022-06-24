ISMAEL ONYEKURU'YA ONAYI VERDİ

BONSERVİS İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız günlerde Cyle Larin ile yollar ayrıldı. Kanadalı futbolcunun yerine Beşiktaş'a Henry Onyekuru önerildi. Nijeryalı futbolcunun siyah-beyazlılara transferiyle ilgili önemli yol alındığı ortaya çıktı.Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. Kanatları daha etkili kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, daha önce Galatasaray forması giyen başarılı oyuncuya onay verdi. Yönetimde yıldız isim için operasyon başlattı. Bir süredir Onyekuru için görüşme halinde olan Siyah-beyazlıların transferde önemli mesafe kat ettiği bilgisi var.Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa, Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak. Yunanistan'da mutlu olmayan Henry, Olympiakos'tan ayrılmaya ve yeniden Türkiye'de sahaya çıkmaya son derece sıcak bakıyor.Olympiakos formasıyla 27 maçta 1415 dakika süre alan Henry Onyekuru, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Onyekuru daha önce Galatasaray dışında Monaco, Anderlecht ve Eupen formalarını giymişti.