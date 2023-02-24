Kayserispor cephesi, Onur Bulut'un haksız fesih yaptığını ileri sürerek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıyacağını belirtirken, Onur Bulut cephesinin ise bu konuda herhangi bir endişesi bulunmuyor.



"CEZA ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Ajansspor'a konuşan Onur Bulut'un Avukatı Ercan Sevdimbaş, "Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde hukuki bir problem yok. Beşiktaş ve Onur Bulut'un herhangi bir ceza alacağını düşünmüyorum." dedi.



ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA



Kural gereği Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Onur Bulut, sonrasında Ankaragücü maçında ise görev verilmesi halinde forma giyecek.



KAYSERİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde onuru odama çağırdım, 'Sorun yok' denildi. Menajeri 'sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor dedi. ikili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzüklerini taktım. Fenerbahçe kulübü ile de o süreçte Onur'un transferi ile ilgili . Onur, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi." açıklamasını yaptı.



