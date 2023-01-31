Onur Bulut, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensipte anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Onur Bulut, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2023 21:18
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ