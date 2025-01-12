Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, girdikleri pozisyonları değerlendiremeyerek karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın önemini karşılaşma öncesinde oyuncularıyla paylaştığını belirtti.



Karşılaşmayı kazanmaları durumunda hem alt sıralardaki takımlarla aralarındaki puan farkını yükselteceklerini hem de üst gruba biraz daha yaklaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, bunu başaramadıklarını ifade etti.



Ligde puan cetvelinde puanların birbirine çok yakın olduğunu aktaran Erdoğan, "Tabii ki en önemlisi uzun süre sonra yine bir galibiyetle taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularıma sahada verdikleri mücadele ve özveri için teşekkür ederim. Son dakikaya kadar galibiyeti kovalayan bir oyuncu grubu ve Sivasspor vardı. Galibiyete daha çok yakın olan bir Sivasspor vardı. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada direkten dönen top açıkçası bugün maçın 1-1 bitmesini sağladı." dedi.



"DAHA ÇOK ÜRETKEN OLMALIYIZ"



Erdoğan, daha çok çalışacaklarını dile getirerek, "Özellikle üçüncü bölgede, rakip sahada daha iyi pas organizasyonlarında daha çok etkili pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Daha çok üretken olmamız lazım, bu konuda daha da yol almamız lazım. Evet takım savunmasını maçın genel anlamında iyi yaptık. Rakibe gol dışında pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Sadece ikinci yarının ilk 15 dakikasında biraz rakibe daha çok top verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Golü yedikten sonra yine oyunu kontrol etmeye, pozisyonlar üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, sahaya 3 puan ve galibiyet için çıktıklarını ama alınan her puanın da önemli olduğunu belirtti.



"SERİ YAKALAMAMIZ LAZIM"



Erdoğan alınan 1 puandan çok memnun olmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki süreçte inşallah aramıza katılacak yeni oyuncularla kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek, gelen oyuncularımızın da bize bir an önce uyum sağlamasıyla beraber inşallah bu oyunu, bu mücadeleyi daha da geliştirip, sonuçlara da yansıtıp, 3 puanlarla artık bir seri yakalamamız lazım. En son Beşiktaş maçında direkleri ve kaleciyi aşamadık. Futbolda en zoru pozisyona girmek, topu ceza sahasına sokup kaleciyle karşı kalıp pozisyona girmek. Çünkü o bir beceri ister. Açıkçası oyuncularım da iyi niyetli, geçen maçta da girebildiğimiz kadar pozisyona girdik. Bugün de galibiyeti getirecek pozisyonlar bulduk, açıkçası daha da üretken olmamız gerekiyor. Bunu çalışarak gidereceğiz ve yeni gelecek arkadaşlarımızın katkısıyla da oyuncuların performansı, mevcut oyuncu grubunun performansını arttırırken aynı zamanda gelecek arkadaşlarımızdan da faydalanmaya çalışacağız."



Orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın performansını değerlendiren ve oyuncudan memnun olduğunu söyleyen Erdoğan, "Alex'ten beklentilerimiz çok. Beşiktaş maçında belki çok etkili olamadı ama bugün sahada diğer oyuncularımla beraber iyi mücadele etti ve iyi oynadı." diye konuştu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Erdoğan, kadrolarına kattıkları Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi daha önceden tanıdığını anımsatarak, "Tolga ve Efkan evet bizim istediğimiz oyunculardı. Tolga kesinlikle tecrübesiyle, sayısal anlamda da rekabete girmesiyle beraber oyun kalitemizi de arttıracak. Efkan en çok savunma arkası araları koşu yapan, koşu mesafesi çok yüksek olan aynı zamanda maç içerisinde çok yüksek mesafe yapan bir oyuncu. Aynı zamanda duran top ve şut özelliğiyle olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmaları kapsamında ofansif anlamda bir futbolcuyu aralarına katmayı hedeflediklerini de aktaran Erdoğan, "Kulübümüzle çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yeni transferleri de en yakın zamanda aramıza katarsak, bu oyunumuz skorlara da yansıyacak." dedi.



