Oliver Kahn: 'Lewandowski ile sezon sonu görüşürüz'

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in efsane futbolcusu ve yönetim kurulu başkanı Olvier Kahn, iç transfer ve Robert Lewandowski için açıklamalarda bulundu.



Robert Lewandowski'nin sözleşmesi hakkında konuşan Oliver Kahn, "Lewandowski dahil olmak üzere birçok oyuncumuza yakında görüşmek istediğimizi söyledim. Şu anda bir görüşme olmadı ancak sezonun çok önemli bir aşamasına giriyoruz. Artık her adımımız çok önemli. Şimdi aklımızda Bundesliga şampiyonluğu ve Salzburg ile oynayacağımız rövanş maçı var. Sonrasında görüşmelere başlarız." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmaları sorulan Kahn, "Çok seyahat ediyorum. Birçok oyuncunun danışmanıyla görüşmek çok normaldir. Bu konuşmaların içeriği hakkında konuşmayacağım. Haaland, Borussia Dortmund'un oyuncusu ve şu anda sakat durumda. Diğer kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı sevmem." dedi.





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