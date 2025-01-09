Okan Buruk'tan transfer yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından konuştu.
Okan Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Maça bakarsak; ilk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek." dedi.
VICTOR OSIMHEN
Başarılı teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen için, "Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
EREN ELMALI, TRANSFER
Okan Buruk, transfer ve gündeme gelen Eren Elmalı sorusunun ardından, "Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk, basın toplantısında, "Maç başlangıcımız, 11'imizle ilgili çok rotasyon vardı. Kadroma, oyuncularıma güveniyorum. Daha az süre almış oyuncularımı görmek istedim, fiziksel ve mental olarak daha hazır hale getirmek önemliydi. 3 gün önce maç oynadık, hafta sonu bir daha oynayacağız. Oyuncularımızı dinlendirmek, lig maçına daha diri çıkarmak önemliydi. Oyunun ikinci yarı hamlelerimiz oldu. Hamleler sonrası oyunu teslim aldık. Rakibimiz önemli, bir oyun hafızaları var. Onun dışında oynadılar, yüzde 34 topla oynadılar. Topa sahip olmak yerine daha çok uzun oynadılar. Bu da plan üzerine yapılan bir şeydi. İki gol buldular, biz de iki gol buldu. Maçın sonunda penaltı kaçırarak fırsat kaçırdık. Takımımın performansını beğendim. Oyunu domine ettik, bu önemliydi. Hafta sonu taşımamız gerekiyor bu oyunu. Hafta sonu da kolay olmayacak. Rakibimizin önemli oyuncuları var. Piatek önemli bir golcü. Daha hazırız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Hafta sonu maça kafa olarak daha iyi çıkacağız." dedi.
51 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Uzun süre oynamamak kolay değil. Oyunculara da hak vermek gerekiyor. 2-3 kişi farklı olabilirdi. Biz elit oyunculara sahibiz. Oyunu tutmak önemli. Birinci gole kadar rakibi kaleye getirmek, biz de üretken değildik. İkinci yarı oyuncular değiştikçe üretken olduk. Oynadıkça açılıyorsunuz. Uzun süredir oynamayanlar için böyle zorluklar oluyor. İyi niyetlerinden şüphem yok. Genç oyunculara da şans verdik." diye devam etti.
"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Okan Buruk, transferle ilgili, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kadroyu genişletmek önemli. Çünkü, ikinci yarı kupa, Avrupa Ligi gibi önemli hedefler bizi bekliyor. Geniş kadroyla olursak başarımız, hedeflerimiz için daha kendimizi güvenli hissedeceğimiz bir kadro oluşacak. En önemli şeylerden birisi içerideki havayı bozmamak, bu birlikteliğin içine doğru bir şekilde girmesi." değerlendirmesinde bulundu.
YABANCI VAR
Okan Buruk, TFF'nin aldığı yabancı VAR kararı için, "Yabancı VAR hakemiyle ilgili zaten kulübümüzün bir tavsiyesi vardı. Geçen sene de bu yapıldı. Türk hakemler değerli ama yabancı hakemler de değerli. Avrupa'da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak... TFF buna karar vermişse... Şunu söyleyebiliriz, TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor. Alınmış bir karar var. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan maçın hakeminin olması. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kafamızda farklı bir şey yok. Türk futbolu için hangisi daha iyi olacaksa... Geçen sene bu yapıldı. Toplumdaki VAR hakemlerine olan tepkiyi kaldırdı. Yabancı hakem de hata yapabiliyor. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şekilde bunu göreceğiz. Türk futbolu için hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.
ELIAS JELERT
Okan Buruk, son olarak, Elias Jelert'in performansı ve durumu için gelen soruyu, "Birçok oyuncu için maç oynamamak zor bir şey. Hepsinin performansının düşmesini sağlıyor. Jelert maça iyi başladı aslında. Deniz Türüç'e karşı daha etkili olacağı için orada başlattık. İyi gidiyordu. Oyunun genelinde, sahanın en iyilerinden biri diyemezsiniz ama görevini doğru şekilde yapmaya çalıştı. Belli bir dakikada değişiklik yaptı. Transferle ilgili ayın 13'üne kadar, planlar düşünceler var. Net belirleyeceğiz. Elimizde önemli oyuncular var. Bizim ne yapmak istediğimiz, oyuncuların ne istediği önemli. Gitme, başka bir yerde olma isteği, başka yerde oynama isteği oluyor. Bizim amacımız kadroyu tutup önemli takviyeler yapmak. Transfer çok dinamik... Şubat 12'ye kadar çok şey değişebiliyor. Düşünmediğimiz bir şeyi yapabiliyoruz. Bekledikçe göreceğiz. Kadro kalitemizi korumamız gerekiyor." sözleriyle yanıtladı.
Okan Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Maça bakarsak; ilk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek." dedi.
VICTOR OSIMHEN
Başarılı teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen için, "Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
EREN ELMALI, TRANSFER
Okan Buruk, transfer ve gündeme gelen Eren Elmalı sorusunun ardından, "Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk, basın toplantısında, "Maç başlangıcımız, 11'imizle ilgili çok rotasyon vardı. Kadroma, oyuncularıma güveniyorum. Daha az süre almış oyuncularımı görmek istedim, fiziksel ve mental olarak daha hazır hale getirmek önemliydi. 3 gün önce maç oynadık, hafta sonu bir daha oynayacağız. Oyuncularımızı dinlendirmek, lig maçına daha diri çıkarmak önemliydi. Oyunun ikinci yarı hamlelerimiz oldu. Hamleler sonrası oyunu teslim aldık. Rakibimiz önemli, bir oyun hafızaları var. Onun dışında oynadılar, yüzde 34 topla oynadılar. Topa sahip olmak yerine daha çok uzun oynadılar. Bu da plan üzerine yapılan bir şeydi. İki gol buldular, biz de iki gol buldu. Maçın sonunda penaltı kaçırarak fırsat kaçırdık. Takımımın performansını beğendim. Oyunu domine ettik, bu önemliydi. Hafta sonu taşımamız gerekiyor bu oyunu. Hafta sonu da kolay olmayacak. Rakibimizin önemli oyuncuları var. Piatek önemli bir golcü. Daha hazırız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Hafta sonu maça kafa olarak daha iyi çıkacağız." dedi.
51 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Uzun süre oynamamak kolay değil. Oyunculara da hak vermek gerekiyor. 2-3 kişi farklı olabilirdi. Biz elit oyunculara sahibiz. Oyunu tutmak önemli. Birinci gole kadar rakibi kaleye getirmek, biz de üretken değildik. İkinci yarı oyuncular değiştikçe üretken olduk. Oynadıkça açılıyorsunuz. Uzun süredir oynamayanlar için böyle zorluklar oluyor. İyi niyetlerinden şüphem yok. Genç oyunculara da şans verdik." diye devam etti.
"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Okan Buruk, transferle ilgili, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kadroyu genişletmek önemli. Çünkü, ikinci yarı kupa, Avrupa Ligi gibi önemli hedefler bizi bekliyor. Geniş kadroyla olursak başarımız, hedeflerimiz için daha kendimizi güvenli hissedeceğimiz bir kadro oluşacak. En önemli şeylerden birisi içerideki havayı bozmamak, bu birlikteliğin içine doğru bir şekilde girmesi." değerlendirmesinde bulundu.
YABANCI VAR
Okan Buruk, TFF'nin aldığı yabancı VAR kararı için, "Yabancı VAR hakemiyle ilgili zaten kulübümüzün bir tavsiyesi vardı. Geçen sene de bu yapıldı. Türk hakemler değerli ama yabancı hakemler de değerli. Avrupa'da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak... TFF buna karar vermişse... Şunu söyleyebiliriz, TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor. Alınmış bir karar var. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan maçın hakeminin olması. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kafamızda farklı bir şey yok. Türk futbolu için hangisi daha iyi olacaksa... Geçen sene bu yapıldı. Toplumdaki VAR hakemlerine olan tepkiyi kaldırdı. Yabancı hakem de hata yapabiliyor. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şekilde bunu göreceğiz. Türk futbolu için hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.
ELIAS JELERT
Okan Buruk, son olarak, Elias Jelert'in performansı ve durumu için gelen soruyu, "Birçok oyuncu için maç oynamamak zor bir şey. Hepsinin performansının düşmesini sağlıyor. Jelert maça iyi başladı aslında. Deniz Türüç'e karşı daha etkili olacağı için orada başlattık. İyi gidiyordu. Oyunun genelinde, sahanın en iyilerinden biri diyemezsiniz ama görevini doğru şekilde yapmaya çalıştı. Belli bir dakikada değişiklik yaptı. Transferle ilgili ayın 13'üne kadar, planlar düşünceler var. Net belirleyeceğiz. Elimizde önemli oyuncular var. Bizim ne yapmak istediğimiz, oyuncuların ne istediği önemli. Gitme, başka bir yerde olma isteği, başka yerde oynama isteği oluyor. Bizim amacımız kadroyu tutup önemli takviyeler yapmak. Transfer çok dinamik... Şubat 12'ye kadar çok şey değişebiliyor. Düşünmediğimiz bir şeyi yapabiliyoruz. Bekledikçe göreceğiz. Kadro kalitemizi korumamız gerekiyor." sözleriyle yanıtladı.