Okan Buruk'tan Nelsson ve Abdülkerim için transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı için transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Nelsson ve Abdülkerim için transfer açıklaması!
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18 Ocak 2024 23:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı için transfer açıklamasında bulundu.

Adı Milan ile anılan Abdülkerim ve Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Nelsson için Okan Buruk, "Victor ile ilgili bir teklif geldi mi, gelmedi mi bilgim yok." dedi.

Okan buruk ayrıca, "Bu tip haberler çıkıyor. Abdülkerim Milan'a, Victor Napoli'ye haberleri çıktı. Bunlar iyi oynuyorlar. Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bu tür teklifler olabilir. Bana ulaşan bir bilgi yok şu ana kadar..." ifadelerini kullandı.

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