Okan Buruk'tan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kenal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözlerinin yer aldığı" bir gazeteyi paylaştı.
Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de bu paylaşımda yer aldı.
Okan Buruk'un bu gönderisi sarı kırmızılı taraftarlar tarfından büyük beğeni topladı.
Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kenal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözlerinin yer aldığı" bir gazeteyi paylaştı.
Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de bu paylaşımda yer aldı.
Okan Buruk'un bu gönderisi sarı kırmızılı taraftarlar tarfından büyük beğeni topladı.