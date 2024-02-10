Okan Buruk takımı Fenerbahçe ile motive etti

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesinde öğrencilerine önemli uyarıda bulunurken, sarı-kırmızılı futbolcuları Fenerbahçe ile motive etmeye çalıştı.
Başakşehir karşılaşması öncesinde takımla bir toplantı yapan genç teknik adamın, "Bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz formda ve son dönemde iyi sonuçlar aldılar. Onların da Avrupa hedefi var ve bunun motivasyonuyla çıkacaklar. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız. Lider olmamız önemli. Sonuçta bu durum rakibimiz üzerinde de bir baskı yaratacaktır." dediği öğrenildi.
'ERKEN GOLLER BULMAMIZ ÖNEMLİ'
Son dönemde evlerinde zorlandıklarına dikkat çeken Buruk'un, "Oysa evimizde daha rahat maçlar çıkarmalıyız. Konya, İstanbul, Gaziantep karşılaşmalarını kazandık ama golün gecikmesi işimizi zorlaştırdı. Bu nedenle erken goller bulmamız önemli" diye konuştuğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın konuşmasını şöyle sürdürdüğü bildirildi: "Güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim."
Başakşehir karşılaşması öncesinde takımla bir toplantı yapan genç teknik adamın, "Bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz formda ve son dönemde iyi sonuçlar aldılar. Onların da Avrupa hedefi var ve bunun motivasyonuyla çıkacaklar. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız. Lider olmamız önemli. Sonuçta bu durum rakibimiz üzerinde de bir baskı yaratacaktır." dediği öğrenildi.
'ERKEN GOLLER BULMAMIZ ÖNEMLİ'
Son dönemde evlerinde zorlandıklarına dikkat çeken Buruk'un, "Oysa evimizde daha rahat maçlar çıkarmalıyız. Konya, İstanbul, Gaziantep karşılaşmalarını kazandık ama golün gecikmesi işimizi zorlaştırdı. Bu nedenle erken goller bulmamız önemli" diye konuştuğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın konuşmasını şöyle sürdürdüğü bildirildi: "Güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim."