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Okan Buruk 'kupa canavarı' çıktı!

Okan Buruk, 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa sığdırmak üzere...

calendar 13 Mayıs 2025 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk 'kupa canavarı' çıktı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.

İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.

Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.

 

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