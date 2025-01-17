Okan Buruk: 'İzin vermeyeceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Üzerinden zaman geçiyor ama Hatay'da yaşananlar hepimizi derinden yaraladı ve aynı acıyı yaşıyoruz. Unutmamamız gereken şeyler. Bu süreçte hep yanlarında olmaya çalıştık. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.
"REAKSİYONA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Murat Şahin için de konuşan Buruk, "Bir teknik direktör değişikliği oldu. Murat hoca benim futbolculuk döneminde takım arkadaşımdı. Onun için de hayırlısı oldu. Her değişiklik takıma bir canlanma getirir. Bu reaksiyona izin vermememiz gerekiyor. Her takımın puana ihtiyacı var. Hatayspor'un iyi bir kadrosu var. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda iki hafta önceki Fenerbahçe maçına göre daha alternatifli bir kadrosu var. Her şeye hazır olmamız gerekiyor. Muhteşem bir ortam var. Havalimanına geldiğimizden itibaren bizi karşılayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok fazla iç içe olamıyoruz. Hepsine ulaşamasak da bizim yanımızda olmaları çok değerli. Onlara layık olmak istiyoruz. Bugün en iyi performansı vermeye çalışacağız." diye konuştu.
Okan Buruk ayrıca, "Bütün oyunculara güveniyoruz. Berkan, Efe, Kerem hepsine güveniyoruz. Giren oyuncular oradaki yükü paylaşıyor. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bir oyuncumuzun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Bir önceki maçtaki hava koşulları oyunu etkiledi. Çok iyi bir zeminde oynamayacağız. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bir oyuncu olmadığında diğer oyuncular onun açığını kapatacaktır." açıklamasını yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Üzerinden zaman geçiyor ama Hatay'da yaşananlar hepimizi derinden yaraladı ve aynı acıyı yaşıyoruz. Unutmamamız gereken şeyler. Bu süreçte hep yanlarında olmaya çalıştık. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.
"REAKSİYONA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Murat Şahin için de konuşan Buruk, "Bir teknik direktör değişikliği oldu. Murat hoca benim futbolculuk döneminde takım arkadaşımdı. Onun için de hayırlısı oldu. Her değişiklik takıma bir canlanma getirir. Bu reaksiyona izin vermememiz gerekiyor. Her takımın puana ihtiyacı var. Hatayspor'un iyi bir kadrosu var. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda iki hafta önceki Fenerbahçe maçına göre daha alternatifli bir kadrosu var. Her şeye hazır olmamız gerekiyor. Muhteşem bir ortam var. Havalimanına geldiğimizden itibaren bizi karşılayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok fazla iç içe olamıyoruz. Hepsine ulaşamasak da bizim yanımızda olmaları çok değerli. Onlara layık olmak istiyoruz. Bugün en iyi performansı vermeye çalışacağız." diye konuştu.
Okan Buruk ayrıca, "Bütün oyunculara güveniyoruz. Berkan, Efe, Kerem hepsine güveniyoruz. Giren oyuncular oradaki yükü paylaşıyor. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bir oyuncumuzun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Bir önceki maçtaki hava koşulları oyunu etkiledi. Çok iyi bir zeminde oynamayacağız. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bir oyuncu olmadığında diğer oyuncular onun açığını kapatacaktır." açıklamasını yaptı.