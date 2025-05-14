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Nottingham Forest'ta Taiwo Awoniyi yapay komaya alındı

Leicester City maçında direğe çarpan Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi'nin, bağırsak yırtılması sonrası ameliyat edildiği ve ilk müdahalenin ardından yapay komaya alındığı bildirildi.

calendar 14 Mayıs 2025 18:25
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest'ta Taiwo Awoniyi yapay komaya alındı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındı.

Premier Lig'de geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarptı. 

İngiliz basını, oyuncunun çarpışmada bağırsaklarının yırtıldığını duyurdu. 

Nijeryalı golcünün, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı bildirildi.

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