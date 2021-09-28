Norveç, Türkiye kadrosunu açıkladı! Sörloth yok...

Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Norveç'in kadrosunda sakatlığı bulunan Alexander Sörloth yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroda yer alan isimlerden biri oldu.
Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, 8 ve 11 Ekim'de oynayacakları maçlarla ilgili olarak "kadromuz çok daha güçlü olabilirdi ancak bazı oyuncularımızı sakatlık nedeniyle oynatamıyoruz. Yine de Erling kadromuzda yer alıyor ve bu da umutları yükseltiyor. Andre Hansen ve Alexander Sörloth'un da aramızda olmasını isteridk. Sander Berge yakında geri dönecek ancak rehabilitasyon süreci devam ediyor. Elimizde de iyi kadromuz var. Büyük liglerde oynayan iyi oyunculara sahibiz." açıklamasını yaptı.
Norveç'in kadrosunda sakatlığı bulunan Alexander Sörloth yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroda yer alan isimlerden biri oldu.
Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, 8 ve 11 Ekim'de oynayacakları maçlarla ilgili olarak "kadromuz çok daha güçlü olabilirdi ancak bazı oyuncularımızı sakatlık nedeniyle oynatamıyoruz. Yine de Erling kadromuzda yer alıyor ve bu da umutları yükseltiyor. Andre Hansen ve Alexander Sörloth'un da aramızda olmasını isteridk. Sander Berge yakında geri dönecek ancak rehabilitasyon süreci devam ediyor. Elimizde de iyi kadromuz var. Büyük liglerde oynayan iyi oyunculara sahibiz." açıklamasını yaptı.
|İsim
|Pozisyon
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|Maç Sayısı
|Golü
|Per Kristian Worre Bratveit
|Kaleci
|Nimes olympique
|1996
|1
|0
|Sten Michael Grytebust
|Kaleci
|FC Copenhagen
|1989
|5
|0
|Orjan Haskjold Nyland
|Kaleci
|AFC Bournemouth
|1990
|29
|0
|Kristoffer Vassbakk Ajer
|Savunma
|Brentford FC
|1998
|25
|0
|Fredrik Andre Bjorkan
|Bodo / Glimt, FK
|1998
|2
|0
|Stian Rode Gregersen
|Savunma
|FC Girondins de Bordeaux
|1995
|3
|0
|Andreas Schjolberg Hanche-Olsen
|Savunma
|Gent KAA
|1997
|5
|0
|Marcus Holmgren Pedersen
|Savunma
|Feyenoord
|2000
|3
|0
|Marius Lode
|Savunma
|Bodo / Glimt, FK
|1993
|1
|0
|Birger Solberg Meling
|Savunma
|Rennes
|1994
|22
|0
|Ken Remi Stefan Strandberg
|Savunma
|Salernitana
|1990
|19
|1
|Jonas Svensson
|Savunma
|Adana Demirspor
|1993
|23
|1
|Lunan Ruben Gabrielsen
|Savunma
|FC Copenhagen
|1992
|1
|0
|Fredrik Aursnes
|Defans
|Feyenoord
|1995
|2
|0
|Patrick Berg
|Orta Saha
|Bodo / Glimt, FK
|1997
|7
|0
|Mats Moller Daehli
|Orta Saha
|1. FC Nürnberg
|1995
|27
|1
|Mohamed Amine Elyounoussi
|Orta Saha
|Southampton FC
|1994
|35
|7
|Jens Petter Hauge
|Orta Saha
|Eintracht Frankfurt
|1999
|5
|0
|Dennis Torset Johnsen
|Orta Saha
|Venezia FC
|1998
|0
|0
|Mathias Antonsen Normann
|Orta Saha
|Norwich City FC
|1996
|9
|1
|Fredrik Midtsjo
|Orta Saha
|AZ Alkmaar
|1993
|11
|0
|Morten Thorsby
|Orta Saha
|UC Sampdoria
|1996
|9
|0
|Martin Odegaard
|Orta Saha
|Arsenal FC
|1998
|33
|1
|Veton Berisha
|Hücum
|Viking FK
|1994
|5
|1
|Erling Braut Haaland
|Hücum
|Borussia Dortmund
|2000
|15
|12
|Joshua Christian King
|Hücum
|Watford FC
|1992
|56
|17
|Kristian Thorstvedt
|Hücum
|KRC Genk
|1999
|7
|2