Norveç, Türkiye kadrosunu açıkladı! Sörloth yok...

Norveç Milli Takımı'nın Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Norveç, Türkiye kadrosunu açıkladı! Sörloth yok...
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28 Eylül 2021 13:41
Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Norveç'in kadrosunda sakatlığı bulunan Alexander Sörloth yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroda yer alan isimlerden biri oldu.

Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, 8 ve 11 Ekim'de oynayacakları maçlarla ilgili olarak "kadromuz çok daha güçlü olabilirdi ancak bazı oyuncularımızı sakatlık nedeniyle oynatamıyoruz. Yine de Erling kadromuzda yer alıyor ve bu da umutları yükseltiyor. Andre Hansen ve Alexander Sörloth'un da aramızda olmasını isteridk. Sander Berge yakında geri dönecek ancak rehabilitasyon süreci devam ediyor. Elimizde de iyi kadromuz var. Büyük liglerde oynayan iyi oyunculara sahibiz." açıklamasını yaptı.


İsimPozisyonKulüpDoğum Tarihi Maç Sayısı Golü
Per Kristian Worre Bratveit Kaleci Nimes olympique 1996 1 0
Sten Michael Grytebust Kaleci FC Copenhagen 1989 5 0
Orjan Haskjold Nyland Kaleci AFC Bournemouth 1990 29 0
Kristoffer Vassbakk Ajer Savunma Brentford FC 1998 25 0
Fredrik Andre Bjorkan   Bodo / Glimt, FK 1998 2 0
Stian Rode Gregersen Savunma FC Girondins de Bordeaux 1995 3 0
Andreas Schjolberg Hanche-Olsen Savunma Gent KAA 1997 5 0
Marcus Holmgren Pedersen Savunma Feyenoord 2000 3 0
Marius Lode  Savunma Bodo / Glimt, FK 1993 1 0
Birger Solberg Meling Savunma Rennes 1994 22 0
Ken Remi Stefan Strandberg Savunma Salernitana 1990 19 1
Jonas Svensson Savunma Adana Demirspor 1993 23 1
Lunan Ruben Gabrielsen Savunma FC Copenhagen 1992 1 0
Fredrik Aursnes  Defans Feyenoord 1995 2 0
Patrick Berg Orta Saha Bodo / Glimt, FK 1997 7 0
Mats Moller Daehli Orta Saha 1. FC Nürnberg 1995 27 1
Mohamed Amine Elyounoussi Orta Saha Southampton FC 1994 35 7
Jens Petter Hauge Orta Saha Eintracht Frankfurt 1999 5 0
Dennis Torset Johnsen Orta Saha Venezia FC 1998 0 0
Mathias Antonsen Normann Orta Saha Norwich City FC 1996 9 1
Fredrik Midtsjo Orta Saha AZ Alkmaar 1993 11 0
Morten Thorsby Orta Saha
 UC Sampdoria 1996 9 0
Martin Odegaard Orta Saha Arsenal FC 1998 33 1
Veton Berisha Hücum Viking FK 1994 5 1
Erling Braut Haaland Hücum Borussia Dortmund 2000 15 12
Joshua Christian King Hücum Watford FC 1992 56 17
Kristian Thorstvedt Hücum KRC Genk 1999 7 2

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