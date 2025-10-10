10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
0-012'
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
0-013'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-012'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-012'
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-013'
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
1-013'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
0-012'

Nijerya deplasmanda 2 golle güldü!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Nijerya, Lesotho'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.

10 Ekim 2025 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Lesotho, Nijerya'yı konuk etti.

Peter Mokaba Stadium'da oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren goller 55. dakikada William Troost-Ekong(p) ve 80. dakikada Akor Adams'tan geldi. Lesotho'nun tek golünü 83. dakikada Hlompho Kalake kaydetti.


Mücadelede Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş futbolcusu Wilfred Ndidi 90 dakika forma giydi.

Victor Osimhen, Nijerya'nın ikinci golünün asistini yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Nijerya gruptaki puanını 14'e yükselterek Dünya Kupası'na katılma ümitlerini son maça taşıdı. Lesotho ise 9 puanda kaldı.

Nijerya, gruptaki son maçında şu anki grup lideri Benin'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
