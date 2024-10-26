Nihat Kahveci: ''Koskoca Real Madrid Arda'ya mı muhtaç?''

Nihat Kahveci, Arda Güler ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendirerek, Real Madrid'in Arda'ya muhtaç olmadığını vurguladı. Kahveci, takımda kimsenin vazgeçilmez olmadığını belirtirken, Arda'nın sorun yaratmadığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Arda'nın daha fazla süre alması gerektiğine dikkat çekerek, bu sezon fiziksel olarak geliştiğini de ekledi.

Haber; NTV, Fotoğraf; Twitter
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Nihat Kahveci: ''Koskoca Real Madrid Arda'ya mı muhtaç?''
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26 Ekim 2024 12:23

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, basın çıkan Arda Güler haberlerini Kontraspor'da yorumladı. Kahveci, Arda Güler'in Real Madrid'de süre alamaması nedeniyle sorun yarattı iddiaları için dikkat çeken ifadeler kullandı.

''KOSKOCA REAL ARDA'YA MI MUHTAÇ?''

Real Madrid'de hiçbir futbolcunun vazgeçilmez olmadığını aktaran Nihat Kahveci, "Koskoca Real Madrid Arda Güler'e mi muhtaç? Arda Güler vazgeçilmez mi? Mbappe vazgeçilmez değil, Vinicius vazgeçilmez değil. Böyle bir takımdan bahsediyoruz" dedi.

"ARDA'NIN SORUN YARATTIĞINI GÖRSELER TESİSE SOKMAZLAR" 

Real Madrid'in hiçbir futbolcuyu vazgeçilmez yapmadığını dile getiren Kahveci, "Vinicius yokken Cristiano Ronaldo vardı. Kimse vazgeçilmez değil bu takımda. Ancelotti de vazgeçilmez değil. Böyle bir takımda Arda Güler bunu bilmiyor mu? Arda'nın sorun yarattığını görseler şu an tesise sokmazlar. Sorun yaratan oyuncuyu buralar yok ediyor çünkü oyuncuyu vazgeçilmez yapmıyor hiçbir zaman" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberler için İspanya basınını işaret eden Nihat Kahveci, şöyle konuştu:

 ''ARDA GÜLER'İ SEVİYORLAR, SEMPATİK OYUNCU''

"Herkes gidiyor geliyor, Real Madrid hep şampiyon oluyor. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni hep kazanıyor. Ancelotti tecrübeli, senin aldığın nefesten, mimiğinden bilir sorun yaratıp yaratmadığını. Bence biraz İspanya basını da işin içine girerek çıkıyor bu haberler. Arda Güler'i seviyorlar, sempatik oyuncu. Bir de geçen sene az aldığı sürede 6 pozisyonda 6 gol atmış Arda'nın daha çok süre alması gerektiğini söylüyorlar."

Arda Güler'in bu sezon fiziksel olarak da geliştiğini söyleyen Kahveci, "Bir de bu sene Arda Güler fizik olarak daha iyi, daha çok mücadele ediyor. Özellikle bizim milli maçlarda görüyorum, o yönünü de gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı. 

 

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