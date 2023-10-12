Nicolo Zaniolo'ya şok! Soruşturma başlatıldı!

İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi.
Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.
İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Federasyon, bugün öğleden sonra Torino Başsavcılığı'nın Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlattığını bildiriyor. Eylemin niteliği ne olursa olsun, Federasyon, bu durumda iki oyuncuyu da korumak amacıyla takımlarına dönmeleri için izin verilmesine karar verdi." denildi.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.
Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.
Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.
İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Federasyon, bugün öğleden sonra Torino Başsavcılığı'nın Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlattığını bildiriyor. Eylemin niteliği ne olursa olsun, Federasyon, bu durumda iki oyuncuyu da korumak amacıyla takımlarına dönmeleri için izin verilmesine karar verdi." denildi.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.
Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.