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Newcastle'den Liverpool'a "Isak" reddi!

Newcastle United, Liverpool'un Alexander Isak için sunduğu 140 milyon Euro tutarındaki teklifi reddetti. İsveçli golcü, açık bir şekilde Liverpool'a gitmek istediğini söylemişti.

calendar 01 Ağustos 2025 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle'den Liverpool'a 'Isak' reddi!
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Transfer döneminin en çok para harcayan kulübü olan Liverpool, yeni bir rekor için resmi girişimlere başladı.

The Athletic'in haberine göre; Merseyside ekibi, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Siyah-beyazlılar bu teklif reddetti.

Newcastle'nin Güney Kore turuna katılmayan İsveçli golçü, Liverpool'a transfer olmak istediğini açıkça beyan etmişti. 

Isak, 2022 yılında 69 milyon Euro'luk ücret karşılığında Real Sociedad'dan Newcastle'ye transfer olmuştu.

 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 42 maça çıkan İsveçli golcü, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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