Brooklyn Nets, NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre, kendi sınırlı serbest oyuncusu olan Cam Thomas ile yaz döneminde henüz anlamlı bir kontrat görüşmesi gerçekleştirmedi.Nets, yaz dönemine NBA'deki en yüksek maaş boşluğu ile giren takım olsa da, önceliğini serbest oyunculara değil takas hamlelerine verdi. Kulübün hâlihazırda 24 milyon dolarlık maaş boşluğu bulunurken, Thomas'ın 12.1 milyon dolarlık "cap hold" değeri hala bütçede yer alıyor.Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Thomas, 24.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla oynayarak etkileyici bir performans sergilemişti. Ancak oyuncunun savunma zaafları ve takım oyununa etkisi konusunda soru işaretleri mevcut.Thomas, bu yaz yeni bir kontrat imzalamazsa, 5.99 milyon dolarlık "qualifying offer"ı kabul edip gelecek sezon sonunda sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçebilir.Thomas, aynı zamanda Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo'nun da menajeri olan Alex Saratsis tarafından temsil ediliyor.