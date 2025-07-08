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Neom SC, En-Nesyri için kapıyı çalacak!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yeni takımlarından Neom SC, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 08 Temmuz 2025 11:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Neom SC, En-Nesyri için kapıyı çalacak!
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Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Suudi Pro Ligi'inin yeni takımı Neom, gözünü Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri'ye dikti.

Suudi kulübünün 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertliler golcü futbolcu için 35-40 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

52 MAÇTA 32 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Youssef En Nesyri bu süreçte 30 gol, 7 asiste imza attı. 

 
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