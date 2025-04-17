Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas etmesiyle hem taraftarların hem de NBA camiasının hedefi haline geldi.



ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, ismi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, Harrison için alaycı bir ifadeyle şöyle dedi:



"Bir yerlerde umutsuz bir GM olması her zaman iyidir."



Takas sonucunda Mavericks; Anthony Davis, Max Christie ve birinci tur draft hakkı aldı. Ancak Austin Reaves'in takasta yer almaması, hâlâ hem taraftarların hem de yorumcuların kafasını karıştırıyor. Reaves, Los Angeles'ta Luka ve LeBron'un yanında "kilit rol oyuncusu" olarak parladı.



Anthony Davis ise sakatlık sorunları nedeniyle takas sonrası hemen maç kaçırmaya başladı. Kyrie Irving ise kısa bir süre sonra sezonu kapatan bir çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Tüm bu gelişmeler, Mavericks'in "şimdi kazan" planını sadece bir ay içinde yerle bir etti.



Üstelik takas öncesinde Mavericks'in sahip olduğu beşli —Doncic, Irving, Klay Thompson, P.J. Washington ve Dereck Lively— ligdeki en verimli kadrolardan biriydi. 200 pozisyonda +25.6 sayı farkı yaratarak bu alanda üçüncü sıradaydılar. Harrison ise bu yapıyı kendi eliyle dağıttı.



Harrison, CBS News Texas'a yaptığı açıklamada şu sözlerle kararını savundu:



"Bu takastan pişman değilim. Mavericks için en iyisini yapmaya çalıştım."



Ancak bu açıklama, taraftarlar ve diğer yöneticiler nezdinde daha çok bir "umutsuzluk" ve "yanlış hesap" olarak algılandı.



Dallas için zamanlama da kötüydü. Takım sıralamada gerilerken, Luka Doncic Los Angeles'ta adeta yeniden doğdu. Lakers, sezonu 50 galibiyetle Batı Konferansı'nda üçüncü sırada tamamladı.



Doncic, yeni takımında taraftarların sevgilisi haline geldi ve 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla MVP yarışında öne çıktı.



Dallas'ta ise öfke büyüyor. Taraftarlar, American Airlines Center önünde protestolar düzenliyor, maçlarda "Nico İstifa" tezahüratları yükseliyor. Sezonluk bilet yenilemeleri ise düşüşte.



