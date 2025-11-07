07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-179'
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
0-051'
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-149'
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı olacak!

NBA Avrupa projesi, Ekim 2027'de start alacak. Organizasyonda Milano, Roma, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, İstanbul ve Atina olmak üzere 12 şehirden takımlar daimi olarak yer alacak.

calendar 07 Kasım 2025 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı olacak!
NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.
 
İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.
 
Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.
 
NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
