Nazilli Belediyespor Başkanı Urkay: 'Transferde geç kaldık'

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Süleyman Urkay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Daha önce Denizlispor'da başkanlık yapan Süleyman Urkay, futbolu çok sevdiğini ve iyi bildiğini ifade ederek, "Nazilli'yi çok sevdiğim için kulübü devraldım. İyi bir yönetim oluşturarak işe başladık. Transfer tahtası kapalıydı, öncelikle onu açtık ve transferlerimize başladık" dedi.



İyi bir ekip kuracaklarını ve teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'na kefil olduğunu belirten Nazilli Belediyespor Başkanı Urkay, "Futbolculuğunu teknik adamlığını ve karekterini çok iyi biliyorum. Biz transferde bu devir işlerinin uzaması nedeniyle biraz geç kaldık. Bazı önemli futbolcuları alamadık. Ama teknik heyetimizin isteği ve araştırmaları doğrultusunda eksik mevkilerimize futbolcu almayı sürdürüyoruz. İyi bir kadro kurarak lige başlamak istiyoruz. Nazilli taraftarının takımlarını çok sevdiğini biliyorum. İnanın ki bu ekip ligin en iyi takımı olacaktır. Bunda kararlıyız. Kulübün yeri burası değil" diye konuştu.



ZEKERİYA OLMADI, OZAN CAN TAMAM



Nazilli Belediyespor yönetimi Turgutluspor'a giden kaleci Zekeriya Topayan'la yapılan görüşmelerin tıkanması üzerine transferden vazgeçti. Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Konyaspor'dan genç kaleci Ozan Can Oruç ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki Ozan'ın resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Ozan geçen sezon kiralık olarak oynadığı 1922 Konyaspor'da 20 maçta görev aldı.



