Napoli - Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu!

Napoli'nin Stadı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda bir erkek cesedi bulundu.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Serie A'da oynanan Napoli - Milan karşılaşmasının ardından misafir tribünü altındaki terk edilmiş park alanında 42 yaşında bir erkek cesedi bulundu.



Kurbanın bir arkadaşının polise ifade verdiği ifadede, arkadaşıyla birlikte tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattığı belirtildi.



Hayatını kaybeden şahsın, stadyuma daha rahat girebilmek için önce tünele çıktığı ancak yaklaşık 20 metre mesafeden yere düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.



Kurbanın arkadaşının ise devrilen bir kiriş nedeniyle tribüne giremediği ve ardından girmekten vazgeçtiği kaydedildi.



Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta 2-2 berabere kalmıştı.



