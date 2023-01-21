İtalya Serie A'da Napoli, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Victor Osimhen attı.



Napoli'de Kim Min Jae ve Elif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Napoli, ligde 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Salernitana 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Roma ile karşılaşacak. Salernitana, Lecce deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Napoli / Twitter





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