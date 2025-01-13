Napoli, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e Napoli'nin talip olduğu belirtildi.

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Napoli, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!
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13 Ocak 2025 09:07
Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da ilk ayrılık ilerleyen günlerde yaşanabilir.

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

CONTE'NİN HEDEFİ ZIYECH

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

Arabistan'dan da teklifler alan Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor. 

 
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