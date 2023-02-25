Napoli dolu dizgin devam ediyor!

İtalya Serie A 24. hafta maçında lider Napoli, deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Napoli dolu dizgin devam ediyor!
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25 Şubat 2023 22:04
İtalya Serie A 24. hafta maçında lider Napoli, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.

Stadio Castellani'de oynanan maçı Napoli 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İsmajli(K.K.) ve 28. dakikada Osimhen kaydetti.

Napoli'de Mario Rui, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Napoli puanını 65'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Empoli ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lazio'yu konuk edecek. Empoli ise Monza deplasmanına gidecek.

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